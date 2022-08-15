Sivas'ta cam serada üretilen domateslerin hasadına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta cam serada üretilen domateslerin hasadına başlandı

15.08.2022 11:51
Sivas'ta cam serada üretilen domateslerin hasadına başlandı

Sivas'ta Sıcak Çermik bölgesinde 60 dönüm alanda jeotermal suyla ısıtılan serada yetiştirilen domatesler hasat edilmeye başlandı.

Sivas'ta Sıcak Çermik bölgesinde 60 dönüm alanda jeotermal suyla ısıtılan serada yetiştirilen domatesler hasat edilmeye başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, modern cam serayı gezen Vali Yılmaz Şimşek, üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında firmanın yönetim kurulu başkanı Sami Aydın'dan bilgi aldı.

Şimşek, 2020 yılında Sivas'ta kurulan serada topraksız tarım ile yılda 2 bin tonun üzerinde domates üretildiğini belirtti.

Toprak yerine volkanik kayaların kullanıldığı, taş yünü ya da perlit denilen maddelerle çeşitli minerallerin ve suyun bitkiye enjekte edildiği sistem ile daha hijyenik, lezzetli ve sağlıklı domatesler üretildiğini aktaran Şimşek, "Burası termal su ile ısıtılıyor. Yaklaşık 60 dönüm arazi üzerine kurulmuş durumda. Yılda 2 bin ton domates üretiliyor. Buradaki ürünler Hollanda ve bazı ülkelere ihraç ediliyor. Yaklaşık 50 kişilik kadın ekip çalışıyor. Amacımız bu serayı tanıtmak, yaygınlaştırmak ve Sivas'ta yeni bir sektörün doğmasına vesile olmak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Sami Aydın, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta cam serada üretilen domateslerin hasadına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:05:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta cam serada üretilen domateslerin hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement