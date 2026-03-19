SNB Faizleri Sabit Tutma Kararı Aldı
SNB Faizleri Sabit Tutma Kararı Aldı

19.03.2026 13:42
İsviçre Merkez Bankası, jeopolitik gerilimler ve değerlenen franga rağmen faiz oranını yüzde 0'da bıraktı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İsviçre frangının aşırı değerlenmesi karşısında politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu.

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0 seviyesinde bırakıldığı bildirildi. Bu oran, gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük faiz seviyesi olarak dikkati çekti.

Enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi

Enflasyon görünümünün yakından izlendiği vurgulanan açıklamada, Orta Doğu'da yükselen enerji fiyatlarının gelecek dönemde tüketici fiyatlarını yukarı taşıyacağı ifade edildi. Bu kapsamda banka, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,5'e yükseltirken, aynı yıl için ekonomik büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 1 seviyesinde korudu.

Küresel belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde döviz piyasasına müdahale konusundaki kararlılığını yineleyen SNB, İsviçre frangının hızlı ve aşırı değerlenmesine karşı hazırlıkların artırıldığını kaydetti. Değerli frangın ithalatı ucuzlatarak enflasyonu dizginlemesine rağmen ihracat odaklı İsviçre ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilimle birlikte "güvenli liman" olarak görülen İsviçre frangı, avro karşısında son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

SNB'nin kararı, küresel merkez bankaları açısından yoğun geçen bir haftada geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), dün sona eren toplantısında faiz artışlarına ara vererek oranı yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı. Piyasalar, bugün kararlarını açıklayacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da benzer şekilde faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngörüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Berlin, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SNB Faizleri Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: SNB Faizleri Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika
