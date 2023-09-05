Soçi Zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Güç dengesi Erdoğan'ın lehine değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ele alındığı görüşme dünya basınında geniş yer buldu. Dünya basınında görüşmeye ilişkin çarpıcı manşetler atılırken, güç dengesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine değiştiği vurgulandı.

NEW YORK TIMES: SAMİMİ DİYALOG

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, "Putin ve Erdoğan Buluştu, İş birliği Gösterildi" başlıklı haberinde Putin'in Karadeniz tahıl anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini yinelediğine dikkat çekti. Putin'in Batılı ülkelere karşı muhalif tavrını sürdürmesine rağmen Başkan Erdoğan'ın yeni teklifleri gündeme getireceğine yer veren NYT, iki liderin samimi diyaloğuna dikkat çekti.

AP: ERDOĞAN YENİ TEKLİF SUNDU

ABD merkezli AP haber ajansı "Putin Batı isteklerini yerine getirinceye kadar tahıl anlaşmasını yenilemeyeceğini söylüyor" başlığıyla Soçi Zirvesi'ni dünyaya servis etti. Türkiye'nin arabulucuğunda geçtiğimiz yıl atılan imzaları 'bir dönüm noktası' olarak niteleyen AP, Erdoğan'ın Tahıl Anlaşması'nı yeniden yürürlüğe sokmak için yeni teklifle masaya geldiğini aktardı.

THE GUARDIAN ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ ÖNE ÇIKARDI

İngiliz The Guardian gazetesi, haberini "Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Karadeniz tahılı için ilerleme işareti yok" başlığıyla duyurdu. Önceki Tahıl Anlaşması'nın mimarı olan Türkiye'nin Rusya'yı ikna etmeye çalıştığını belirten gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" cümlesini öne çıkardı. Gazete Rusya- Ukrayna arasındaki olası müzakerelerde Erdoğan'ın önde gelen arabuluculardan biri olacağını belirtti.

CNN: GÜÇ DENGESİ ERDOĞAN'IN LEHİNE DEĞİŞİYOR

CNN International ise "Putin ve Erdoğan, güç dengesi değişikliğinin ortasında tahıl anlaşmasını müzakere etmek için buluştu" başlığını attı. Analistler değişen güç dengesinde Türkiye'nin halihazırda Rusya için Batıya açılan tek pencere olduğunu, bu yüzden Putin'in Türkiye ile ilişkilere değer vermeyi sürdürdüğünü söyledi. Analistlere göre, mevcut tabloda değişim Putin'in zararına ve Erdoğan'ın faydasına.