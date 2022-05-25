Soğan, fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Soğan, fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor

25.05.2022 00:58
Soğan, fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor

Osmaniye'de 8 bin dekar alana ekimi yapılan soğanın hasadı devam ediyor.

Osmaniye'de 8 bin dekar alana ekimi yapılan soğanın hasadı devam ediyor. Dekar başına yaklaşık 6 ton verim elde edilen soğan, tarlada 3 lira 50 kuruşluk fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çukurova'nın verimli toprakları arasında yer Osmaniye'de 15 Kasım'da ekimine başlanan soğanın hasadı devam ediyor. Kent genelinde 8 bin dekar alana ekimi yapılan ve dekar başına yaklaşık 6 ton verim alınan soğanın ülke genelindeki üretimle birlikte fiyatı da değişmedi. Tarlada 3 ila 3,5 lira arasında alıcı bulan soğan fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

Osmaniye'de soğan hasadının bu yıl bereketli geçtiğini ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Osmaniye'de soğan üretimi son zamanlarda rağbet gören alternatif tarım ürünleri arasında yer alıyor. Ekimine 15 Kasım gibi başlanan soğanın hasadı da Osmaniye genelinde nisan ayının son haftası ile haziran ayının başına kadar devam etmedir. Bu yıl Osmaniye'de 8 bin dekar alanda soğan üretimi yapılmakta. Verimin dekara ortalama 5 ila 6 ton arasında olduğunu belirledik. Hasadı yapılan soğan tarlada 3 ile 3,5 lira arasında alıcı bulmaktadır. Bu yıl güzel bir verim oldu. Fiyatlarında 3 ile 3,5 lira arasında olması bu yıl soğan üreticimize para kazandırdı" diye konuştu. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Osmaniye, Çukurova, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soğan, fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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