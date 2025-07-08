Söke Ovası'nda Su Sıkıntısı - Son Dakika
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Ekonomi

Söke Ovası'nda Su Sıkıntısı

Söke Ovası\'nda Su Sıkıntısı
08.07.2025 16:55
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Pamuk üreticileri, yetersiz sulama nedeniyle tekrar su krizine girdi. Çiftçiler, isyan etti.

Söke Ovası'nda pamuk üreticileri bir kez daha su sıkıntısıyla karşı karşıya. Sulama sezonunun başlamasıyla birlikte Söke Sulama Birliği'nde toplanan çiftçiler, yaşadıkları sorunları dile getirdi. Ovanın büyük bölümünde pamuklar su beklerken, yüksek sıcaklık ve yetersiz sulama nedeniyle bitkilerin tarlalarda yanma noktasına geldiği belirtildi.

Toplantıya Söke Kaymakamı Ali Akça, DSİ ve Sulama Birliği yetkilileri ve çok sayıda üretici katıldı. Çiftçiler, sulama suyunun üst bölgelerde tüketilmesi nedeniyle Söke'ye yeterli su ulaşmadığını belirterek duruma isyan etti. Sorunlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü'ne de iletildi.

"Her yıl aynı Sorunu yaşıyoruz"

Her yıl aynı sıkıntının yaşandığını belirten çiftçiler, "Söke Ovası barajların en son denize sıfır noktasındayız. Üst bölgeler bizden daha avantajlı. Bu yüzden bırakılan suyun sonu bize geliyor. Bu yıl Söke'de yaklaşık 80 bin dönüm buğday ekili alana tav suyu verildi. Şimdi pamuklar acil su istiyor. DSİ'den regülörlere en az saniyede 45 metreküp su talep ediyoruz. Bu oran gelirse sulamayı ufak tefek sorunlarla atlatırız. Ancak bazen bu oranın altına düşülüyor. O zaman pamuklar zamanında sulanamıyor, ürün kaybı yaşanıyor" ifadelerini kullandılar.

İlk sulamanın 8-10 gün içinde tamamlanabilmesi için gereken miktarda suyun ovaya ulaşmasının şart olduğunu belirten çiftçiler, sulama yapılmayan çok fazla arazi olduğunu ve tedirgin olduklarını belirterek "Geçen yıl da geç sulama nedeniyle büyük zararlar gördük. DSİ'den bu yıl daha fazla destek bekliyoruz" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Söke Ovası, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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