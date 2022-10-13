ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu

Piyasaların merakla beklediği ABD'de enflasyon verisi açıklandı. ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Beklentiler yüzde 8,1 artış yönündeydi.

SON 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Eylül ayında yıllık enflasyon üst üste üçüncü ayında da yavaşlarken, yüzde 8,2'lik rakam son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,4 yükselişile tahminlerin hafif üzerinde geldi. Ağustos ayında ülkedeki TÜFE, yüzde 8,3'lük bir artış kaydetmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,6 ile yüzde 0,4 olan beklentilerin üzerine çıktı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6,6 oldu. Böylelikle 1982 yılından bu yana çekirdek enflasyon en yüksek seviyeye çıktı. Çekirdek enflasyondaki yükseliş enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğine işaret etti.