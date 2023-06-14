Son dakika: ABD Merkez Bankası, 15 ay aradan sonra faiz artışı yapmayarak politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit tuttu. Böylece Mart 2022'de faiz artırımlarına başlayan FOMC 10 toplantının ardından ilk kez 'pas' demiş oldu. Söz konusu 10 toplantıda politika faizinde toplam 500 baz puanlık artırıma gidilmişti.

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 2

FOMC'nin karar metninde son göstergelerin, ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda büyümesini sürdürdüğüne işaret ettiği belirtildi. ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu toplantıda faiz aralığın sabit tutulması, Komitenin ek verileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesine olanak tanıyacaktır. Komite, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye getirmek için uygun olabilecek ek sıkılaştırmanın boyutunu belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyona etkilerindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal durumu dikkate alacaktır."

SON 10 TOPLANTIDA 500 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINA GİDİLDİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 baz puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti.

Fed, mart ve mayıs toplantılarında da faiz oranını yine 25'er baz puan yükselterek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı. Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti.