Son dakika: Altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Son dakika: Altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi

24.02.2022 17:06
Son dakika: Altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 871 bin lira, en yüksek 915 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,9 artarak 909 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 868 milyon 585 bin 152,51 lira, işlem miktarı ise 993,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 870 milyon 993 bin 721,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Halkbank, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış835.000,001.896,00
En Düşük871.000,001.906,40
En Yüksek915.000,001.977,35
Kapanış909.000,001.967,40
Ağırlıklı Ortalama891.095,181.947,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)868.585.152,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg)993,89

Toplam İşlem Adedi58

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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