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Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak - Son Dakika

Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

16.12.2021 15:08

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki 4. ve son toplantı sona erdi. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan'ın açıklaması 7milyon asgari ücretliyle, onların 30 milyona yaklaşan ailesini ilgilendiriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı sona erdi. Yeni asgari ücreti saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Asgari ücretliyi enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oran bugün açıklanacak'' demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağı açıklamasında bulunmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk üç toplantısında taraflar uzlaşı sağlayamadı. Bu sabah taraflar yeniden bir araya geldi.

3 KONUDA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Daha önce yapılan görüşmelerde 3 konuda mutabakata varıldı. Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması , gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi.

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTEMİŞTİ

Türk-İş ev sahipliğinde yapılan asgari ücret toplantısında 4 bin liranın altında bir tutara evet denilemeyeceği belirtilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi. Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız." diye konuştu.

BAKAN BİLGİN "BAYRAM HAVASI OLUŞTURACAK" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yatığı sunumda, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" demişti.

Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ersin Ulus: 5000 tl olsa işciyi kurtarmaz adamin kirasi sadece 2000 2500 tl olmus gida fiyatlari almis başini gitmiş.para pul olmus pul. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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