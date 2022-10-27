Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı! 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltildi - Son Dakika
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Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı! 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltildi

27.10.2022 16:09

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2'ye yükseltti. Faiz oranı 2009'dan beri en yüksek düzeye çıkarken son 2 aydaki faiz artışı 1,5 puan oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ECB, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükselterek 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. ECB bu kararla birlikte iki ayda toplam 1,5 puanlık faiz artışına gitmiş oldu.

GELECEK AY 50 BAZ PUANLIK BİR ARTIŞ DAHA BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali göz önünde tutuluyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.

AVRUPA'DA ENFLASYON REKOR SEVİYELERDE

Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9'a yükselerek rekor kırdı. 18 ülkede enflasyon çift haneleri gördü. Enflasyonun en çok hissedildiği ülke yüzde 24 ile Estonya olurken Estonya'yı yüzde 22 ile Litvanya izledi. Almanya'da ise enflasyon son yılların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 10'a yükseldi.

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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı! 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı! 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltildi - Son Dakika
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