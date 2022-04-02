Son dakika: Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

02.04.2022 17:27
Son dakika: Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü - Son Dakika
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