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Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı - Son Dakika

Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı

25.10.2021 09:52

Son dakika: Merkez Bankası'nın beklentinin üzerinde bir faiz indirimine gitmesiyle dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan ikili, yeni haftaya da rekor kırarak başladı. Dolar 9,84 ile gram altın ise 567 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Sürpriz indirim sonrası piyasalar hızlandı. Kararla birlikte yükselişe geçen dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar, gece saatlerinde 9,84 ile altının gram fiyatı ise 567 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 11.35 itibarıyla dolar 9,72'den, euro 11,34'ten, sterlin ise 13,41'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 563 liradan, çeyrek altın 926 liradan, cumhuriyet altını da 3.776 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralar 1.800 dolar seviyesinde bulunuyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Doların yükselmesinde Merkez Bankası'nın beklentinin üzerinde faiz indirimine gitmesi ve Osman Kavala gelişmeleri etkili oldu. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edeceğini açıkladı. Henüz bu açıklama resmi bir karara dönüşmemiş olsa da siyasi gerilim ihtimali kur üzerinde yeni bir baskı yarattı. Bu gelişmelerin ışığında gece saatlerinde düşük hacimli piyasada işlem görmeye başlayan dolar, 9.84 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.

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Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı

Merkez Bankası, Altın, dolar, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı - Son Dakika
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