Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında güzel haberi verdi: Sevkiyat bugünden itibaren aynen devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında hem iç politika hem de dış politikaya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonunda verdiği müjde ise büyük yankı uyandırdı.

"SEVKİYAT BUGÜN 12'DEN İTİBAREN ESKİSİ GİBİ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın askıya alması nedeniyle durdurulan tahıl sevkiyatıyla ilgili müjdeli bir haberi paylaşarak, "Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Tahıl sevkiyatı bugünden itibaren eskisi gibi devam edecek" dedi.

"ÖNCELİK AFRİKA ÜLKELERİ OLACAK"

Tahıl sevkiyatında önceliğin Afrika ülkeleri olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal görüyorsun küresel çalışıyoruz. Böyle çalışmaya da devam edeceğiz. Putin'in konuyla ilgili bir ricası oldu. Tahıl sevkiyatında önceliğin Afrika'daki garip guruba ülkeler olmasını istedi. Bu plan kapsamında sevkiyatlar ilk olarak Cibuti ve Sudan gibi fakir ülkelere yapılacak" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya'nın kararının ardından devreye giren Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelere başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Akar'ı arayarak tahıl sevkiyatının yeniden devam edeceği bilgisini verdiğini belirtti.