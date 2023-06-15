Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe'deki ekonomi toplantısı sonrası açıkladı: Enflasyon ile mücadelede etkin adımlar atacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe'deki ekonomi toplantısı sonrası açıkladı: Enflasyon ile mücadelede etkin adımlar atacağız

15.06.2023 14:07

Son dakika: Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısı için bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele mesajı verdi. Yılmaz, "Yeni dönemde Türkiye için, istikrar ve güven içinde büyümek temel amaçtır. Enflasyonla mücadele konusunda etkin adımlar atacağız. Eylül ayında orta vadeli planı paylaşacağız" dedi.

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya ekonomiye ilişkin tüm bakanlıkların ve kurumların başkanları da katıldı.

ŞİMŞEK VE ERKAN DA TOPLANTIYA KATILDI

Katılanların arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı. Tüm gözler ise ekonomide dümene geçen Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan'daydı.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE ETKİN ADIMLAR ATILACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Yeni dönemde Türkiye için, istikrar ve güven içinde büyümek temel amaçtır. Enflasyonla mücadele konusunda etkin adımlar atacağız. Eylül ayında orta vadeli planı paylaşacağız" dedi.

ORTA VADELİ PROGRAM EYLÜL AYINDA AÇIKLANACAK

Orta Vadeli Programın eylül ayında açıklanacağını söyleyen Yılmaz, "Kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (10)
  • Murat gelmez: Akp ye 20 yıldır inanmadım 20 yil daha inanmam..atanmış insanlardan hiçbir şey beklenemez..emme basma tulumba gibi..ne denilirse onu yapmak zorundalar..göreceksiniz dolar yıl sonuna 40 ve fazlası olacak... Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Elinizi tutanmı vardı. Bu güne kadar niye atmadınız. 22 yıldır iktidardasınız. Her şeyi sattıniz,yol ,koprü alt yapiyida halki borclandirarak halkin odeyecegi sekilde yaptiniz. 150 milyar dolarlik borc 850 milyar dolara çıkti. Yapmayın bu gidiş iyi degil diyene " ben ekonomistim,onların kafası basmaz " dediniz. Sonuç ülke dipte yerlerde.Şimdide etkin tedbir alacaklarmış. Birakın martavalı. Cevap Yaz 19 7 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Atmayın şunu sürekli ileri eylül ümi beklicez ya Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Cevdet Yılmaz, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe'deki ekonomi toplantısı sonrası açıkladı: Enflasyon ile mücadelede etkin adımlar atacağız - Son Dakika


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