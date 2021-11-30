Dün günü 12,80 seviyesinde kapatan dolar, yeni güne 12,84 seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde hızlı bir yükselişe geçen kur, yeniden 13 lira seviyesini aştı. Dolar saat 1.30 itibarıyla 13,16 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro 14,95'ten, sterlin 17,57'den alıcı buluyor. Altının gram fiyatı ise 759 liradan, çeyrek altın ise 1.245 liradan satılıyor.
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Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz! - Son Dakika Ekonomi