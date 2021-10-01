Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,88 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,48 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,873029 2,88 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,767398 2,48 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,832766 2,45 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,966963 2,37 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,993735 2,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 44,214968 1,91 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,990228 1,88 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,628043 1,69 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,974241 1,54 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089497 1,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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