Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,88 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,48 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,873029
|2,88
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,767398
|2,48
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,832766
|2,45
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,966963
|2,37
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,993735
|2,35
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,214968
|1,91
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,990228
|1,88
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,628043
|1,69
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,974241
|1,54
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089497
|1,54
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi