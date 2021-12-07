Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,91 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 3,83 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027001
|5,19
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,502092
|4,91
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,312918
|3,83
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,545759
|3,45
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059214
|3,12
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,024040
|3,09
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,117722
|3,05
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,167722
|2,61
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,807362
|2,40
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,171676
|2,23
Kaynak: AA
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