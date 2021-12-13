Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,050046
|2,50
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027954
|2,33
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|30,418311
|1,52
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,140550
|1,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|301,480433
|1,34
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,238302
|1,30
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,079924
|1,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,170207
|1,22
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|63,444291
|1,21
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,520439
|1,20
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi