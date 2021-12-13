Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,050046 2,50 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027954 2,33 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 30,418311 1,52 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,140550 1,36 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 301,480433 1,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,238302 1,30 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,079924 1,29 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,170207 1,22 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 63,444291 1,21 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,520439 1,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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