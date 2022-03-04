Son dakika haber | ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdı - Son Dakika
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Son dakika haber | ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdı

04.03.2022 19:11
Son dakika haber | ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdı

Son dakika haberi... ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın petrol rafinasyon sektörünü hedef alan ihracat kontrollerini sıkılaştırdığını duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın petrol rafinasyon sektörünü hedef alan ihracat kontrollerini sıkılaştırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak iki yeni önlem alındığı bildirildi.

Açıklamada, yeni düzenlemelerin ihracat kontrolleri ile Rusya'nın petrol rafinasyon sektörünü hedef aldığı aktarıldı.

Rusya'nın askeri faaliyetlerini destekleyen 91 kuruluşun da belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu eylemler, Rusya'nın askeri saldırganlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu malzemeleri elde etme kabiliyetini düşürmeye yönelik süregelen çabalarımızın bir parçası olarak ABD mallarına, yazılımlarına ve teknolojisine erişimi daha da kısıtlayacaktır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Rusya'nın ekonomik ve maddi destek için başvurabileceği yerlerin her geçen gün azaldığını belirtti.

Raimondo, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini ve yeni önlemlerin "Rusya'nın saldırganlığını desteklemek için gelire erişimini" daha da kısıtlayacağını ifade etti.

ABD yönetimi, hafta başında Rusya'nın petrol rafinasyonunu ve Belarus'un teknoloji ithalatını hedef alan yeni ihracat kontrolleri getirildiğini açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı, 25 Şubat'ta da Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdı - Son Dakika


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