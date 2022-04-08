Son dakika haber | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

08.04.2022 19:29
Son dakika haber | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika ekonomi haberi... Avrupa borsaları, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi yönündeki adımlarının ve ABD Merkez Bankası Fed'in bilançosunu daraltmak konusunda daha agresif bir pozisyon alabileceğine yönelik beklentilerin etkisi ile haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi yönündeki adımlarının ve ABD Merkez Bankası Fed'in bilançosunu daraltmak konusunda daha agresif bir pozisyon alabileceğine yönelik beklentilerin etkisi ile haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta şubata kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu.

Artış oranı geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) mart para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin Ukrayna savaşı nedeniyle "stagflasyon" endişesi taşıdıklarını bildirmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,22 artışla 460,55 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56 artarak 7.669,56 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,46 değer kazanarak 14.283,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34'lük artışla 6.548,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,13'lük yükselişle 24.819,15 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,046'lık düşüşle 1,087 seviyelerinden işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Eşinin öldüren kocadan akılalmaz savunma: Kazara oldu
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 19:44:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement