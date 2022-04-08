Avrupa borsaları, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi yönündeki adımlarının ve ABD Merkez Bankası Fed'in bilançosunu daraltmak konusunda daha agresif bir pozisyon alabileceğine yönelik beklentilerin etkisi ile haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta şubata kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu.

Artış oranı geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) mart para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin Ukrayna savaşı nedeniyle "stagflasyon" endişesi taşıdıklarını bildirmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,22 artışla 460,55 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56 artarak 7.669,56 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,46 değer kazanarak 14.283,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34'lük artışla 6.548,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,13'lük yükselişle 24.819,15 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,046'lık düşüşle 1,087 seviyelerinden işlem görüyor.