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Son dakika haber: Bakan Nebati: "Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında zirve yapmasını bekliyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Nebati: "Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında zirve yapmasını bekliyoruz"

03.02.2022 11:09
Son dakika haber: Bakan Nebati: "Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında zirve yapmasını bekliyoruz"

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında bir seviyede zirve yapmasını beklediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında bir seviyede zirve yapmasını beklediklerini belirtti.

Nebati, Nikkei Asia'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin önünde ciddi bir enflasyon problemi olduğunu, dünyanın geri kalanında da benzer sorunların yaşandığına dikkati çekti.

Ocaktaki enflasyonun bir süre daha seviyesini koruyacağını belirten Nebati, "Yaz aylarında toparlanma göstermeye başlayacak ve aralık ayında baz etkisine bağlı olarak radikal bir düşüş gösterecek. Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında bir seviyede zirve yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk lirasının geçen yıl yüzde 45 civarında değer kaybettiğini anımsatan Nebati, "Türk lirasında daha fazla olumsuz gelişme beklemiyoruz. Dolayısıyla daha fazla değer kaybı beklemiyoruz. Benim atandığım zamanki döviz kuru ile bu yıl sonundaki döviz kuru arasında bir dengesizlik olmayacak. Özetle Türkiye'de forex oranları konusunda karamsarlık olmayacak." bilgisini paylaştı.

Nebati, geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde, yüzde 10 ila 11 arasında olmasının beklendiğine işaret ederek, "Ekonominin 2022'deki genişlemesinin Orta Vadeli Program tahmini civarında yüzde 5 olması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

"Yeni mevduat planının toplam büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı"

Aralık ayında kur korumalı TL mevduat hesabı ürününün açıklanmasından önce Merkez Bankasının doğrudan veya dolaylı müdahalelerinin gerçekleştiğini anımsatan Nebati, "İhtiyaç olduğunda her türlü enstrümanı kullanabiliyorsunuz. Merkez Bankası ve Hazine sadece seyirci değil." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, kur korumalı TL mevduat büyüklüğüyle ilgili, "Salı günü itibarıyla yeni mevduat planının toplam büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirasını döviz hesaplarından dönüşen tutar oluşturdu." bilgisini verdi.

Kur korumalı TL mevduat hesabı planının ne kadar süre devam edeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Nebati, ihtiyaç olduğu sürece devam edeceklerini, zirve noktaya ulaştığını gördüklerinde karar vereceklerini aktardı.

Nebati, düzenlemenin bütçeye ek yük getireceği iddialarına ilişkin, kur korumalı TL mevduat hesaplarının finansal piyasaların istikrarına katkıda bulunacağını, bütçe ve finansmandan kaynaklanabilecek diğer maliyetlerin sınırlandırılmasına yardımcı olacağına işaret etti.

Hükümetin "enflasyondan korunan araçlara" yönelik bir çalışma yapıp yapmayacağına ilişkin de bilgiler veren Nebati, "Elbette enflasyona karşı koruma araçları düşünüyoruz ama şimdilik böyle bir ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni modelin riskli kısmını 2021'de çoktan geride bıraktık"

Nebati, Türkiye'nin düşük faiz oranlarına dayalı yeni ekonomik modelinin üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracağını, Türkiye'nin cari açık sorununu çözeceğini ve Türk lirasının istikrar kazanmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

"Bu yeni modelin riskli kısmını 2021'de çoktan geride bıraktık. Enflasyon sorununun sadece artçı sarsıntısı 2022'ye kaldı ve bu büyük ölçüde bu yıl içinde halledilecek. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyon yaşıyor olacağız." ifadelerini kullanan Nebati, programı uygulamak için 18 aya ihtiyacının olduğunu ve geriye 17 ayın kaldığını belirtti.

Nebati, tedbirlerin başarısından emin olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'yı ziyaret edeceğim. Londra'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğim ve oradan da G-20 toplantısı için Cakarta'ya gideceğim. Bahreyn ve Londra'yı da bir kez daha ziyaret edeceğim. Baharda Japonya, Çin, Singapur'u ziyaret etmek istiyorum."

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enflasyon, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Bakan Nebati: 'Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında zirve yapmasını bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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