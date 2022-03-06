Hedefi 12'den vurdular, 360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Hedefi 12'den vurdular, 360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar

06.03.2022 10:22
Hedefi 12'den vurdular, 360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından yürütülen "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 12 firma, 2021 yılında 360 ton atığı çevreye zarar vermekten kurtararak döngüsel ekonomiye kazandırdı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından yürütülen "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 12 firma, 2021 yılında 360 ton atığı çevreye zarar vermekten kurtararak döngüsel ekonomiye kazandırdı.

Türkiye'ye 2021 yılında 20 milyar 250 milyon dolar döviz kazandıran hazır giyim sektörü, doğayla barışık üretim yapmak, AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak için ev ödevini çalışıyor, sürdürülebilirlik noktasında önemli adımlar atıyor. 2021 yılında Türkiye'nin hazır giyim ihracatına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi"nde "Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlık Faaliyeti"nin 2. modülü tamamlandı. Projede yer alan 12 firma, 2021 yılında 360 ton atığı çevreye zarar vermekten kurtararak döngüsel ekonomiye kazandırdı. "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi"nin 1. modülü kapsamında ocak-haziran ayları arasında "Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlık Faaliyeti"yle firmaların sürdürülebilirlik alanında teknik açıdan daha yeterli olmalarını, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere önümüzdeki dönemde sektörün dinamiklerini etkileyecek koşullara hazırlıklı olmaları hedeflediklerini anlatan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2. modül ile firmalarda çevresel sürdürülebilirlik kapsamında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi, süreçlerdeki iyileştirme adımlarına teknik destek sağlanmasını ve kalıcılığı amaçladıklarını vurguladı.

360 ton atık döngüsel ekonomiye kazandırıldı

Ege Bölgesinde sektöründe öncü 12 firmanın "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi"nin 2. modülünde yer aldığı bilgisini veren Sertbaş, "UR-GE firmalarımız atık toplama çalışmaları sonucunda 2021'in sonunda toplam 307 ton kırpıntı kumaş toplarken atık kağıt 38 tona, atık plastik ise 13 tona ulaştı. 12 firmamız 360 ton atığı döngüsel ekonomiye kazandırdı" dedi. Toplanan atıklar sayesinde ulaşılan kazanımlar hakkında da bilgi veren EHKİB Başkanı Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "12 firmamızın döngüsel ekonomiyi öncelikli hale getirmeleri sonrasında 646 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 7 bin 259 ton sera gazı salınımının önüne geçildi, 142 ton su tasarrufu ve 230 bin 862 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 2021 yılında firmalarımız atıklarını lisanslı firmalara vererek yılda ortalama 45 bin TL ve 80 bin TL arası kazanç sağladı."

"Yeşil üretimin merkezi"

Projenin 2. modülü sonunda firmalara hazır giyim ve konfeksiyon işletmesinin çevresel sürdürülebilirliğin yönetimi standardizasyonu oluşturdukları bilgisini veren Sertbaş, 3. modülde bu standardizasyonun uygulanmaya başlanacağını aktardı. Sertbaş, "Böylece firmalarımızın dünya standartlarında sürdürülebilir firmalar olması yolunda önemli bir aşama kaydedeceğiz ve aynı zamanda çabalarımızın uluslararası alanda da kabul edilebilir hale gelmesini sağlayacağız. Hedefimiz Egeli hazır giyim üreticilerini dünyada yeşil üretimin merkezi haline getirmek" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Hedefi 12'den vurdular, 360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar

YORUMLAR
500
İhracatçı kendi ürününü kendi şirketiyle taşıyacak İhracatçı kendi ürününü kendi şirketiyle taşıyacak El emeği göz nuru nitelikli iş gücüne dönüşüyor El emeği göz nuru nitelikli iş gücüne dönüşüyor

Hazır Giyim, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hedefi 12'den vurdular, 360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:57 Yaptığı iş başvurusu hayatını kararttı! Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:16:44. #1.11#
SON DAKİKA: Hedefi 12'den vurdular, 360 ton atığı ekonomiye kazandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement