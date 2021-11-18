En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,13 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015886 -1,00 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052716 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018832 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,080821 -0,08 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021830 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,067925 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,079227 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,075579 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037260 -0,07 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,044587 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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