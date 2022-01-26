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Son dakika haber! Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun aksiyon planı belirlendi - Son Dakika

Son dakika haber! Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun aksiyon planı belirlendi

26.01.2022 12:11
Son dakika haber! Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun aksiyon planı belirlendi

Son dakika haberlerine göre Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve PwC desteğiyle gerçekleştirilen Arama Konferansı'nın çıktıları doğrultusunda oluşturulan Birlikten Kuvvet Doğar Raporu açıklandı.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve PwC desteğiyle gerçekleştirilen Arama Konferansı'nın çıktıları doğrultusunda oluşturulan Birlikten Kuvvet Doğar Raporu açıklandı.

EYDK açıklamasına göre, raporda, sosyal ve çevresel pozitif, ölçülebilir etki yaratarak finansal getiri sağlamayı hedefleyen ve küresel ölçekte 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaşan etki yatırımlarında ulusal üst kurul olarak konumlanan EYDK'nin odaklanacağı alan ve temalar ortaya konuldu.

Kurul tarafından YASED ve PwC desteğiyle 20 Ekim'de düzenlenen çevrim içi arama konferansında, 31 lider konuşmacı 4 tematik oturumda görüşlerini paylaştı. Görüşler neticesinde EYDK'nin rolleri; farkındalık yaratmak ve ortak bir dil geliştirmek, ulusal etki ekosisteminin kurulmasını desteklemek, politika diyaloğunu ve ulusal hedefleri desteklemek ve yönlendirmek, yerel ve küresel iş ve bilgi ağlarıyla güçlü ortaklıklar kurmak, ulusal etki ölçümü ve yönetimi kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak olarak teyit edildi.

EYDK'den beklenen perspektifler

EYDK'nin, mevcut kapasite geliştirme, farkındalık artırma, etki ortaklıkları kurma, milli ekosistemi ve politika yapıcıları destekleme perspektiflerini pekiştirecek şekilde sahip olması beklenen ilave perspektifler ise politika diyaloğunda aktif, merkezi ve yönlendirici bir konum üstlenmek, etki girişimcilerini ve etki fonlarını desteklemek, sürdürülebilir etki sermayesi akışı için etki ölçümü ve yönetimi alanında daha kapsamlı çalışmalar yürütmek olarak kayda geçti.

EYDK'nin, mevcut Avrupa Yeşil Mutabakatı, kadınların güçlendirilmesi ve sığınmacıların geçim kaynakları temalarına ek olarak, yeşil şehirler ve katılım finans temalarında aktif rol üstlenmesi ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında iş birlikleri ve projeler geliştirmesi talep edildi.

Talepler bağlamında EYDK'nin çalışma grupları, görev tanımları ve 2022 aksiyon planı önerileri raporda duyuruldu. Bu çalışma grupları; Etki Ortaklıkları Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Kalkınma ve Politika Çalışma Grubu, Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu, Kurumsal İletişim Çalışma Grubu olarak belirlendi.

Çalışma gruplarının ilk toplantısı şubat ayında

Açıklamada görüşlerine yer verilen EYDK Genel Sekreteri Onur İlhan, arama konferansında EYDK'nin ana rollerinin; farkındalık yaratmak, tüm paydaşları destekleyerek etki ekonomisini güçlendirmek, insan kaynağı yaratılmasına destek olmak, yerel ve küresel ortaklıklar kurmak ve politika diyaloğunu aktif bir şekilde yönetmek olarak nihai halini aldığını bildirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, kadınların güçlendirilmesi ve sığınmacıların geçim kaynaklarına ek olarak, yeşil şehirler ve katılım finansın da stratejik temalar olarak öne çıktığını belirten İlhan, bu rol ve temaları savunacak ve sonuç üretecek 4 çalışma grubunun şubatta ilk toplantılarını yapacağını aktardı.

YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova da şunları kaydetti:

"YASED olarak sürdürülebilirlik ve ESG gündemimizi Sürdürülebilir Kalkınma Platformumuz kapsamında tüm değerli üyelerimiz ve paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla takip ediyoruz. Platformumuzun en önemli hedeflerinden biri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda daha hızlı ve somut ilerleme kaydetmek için etki yatırımlarını artırmak. Bu amaca hizmet eden en önemli oluşum olarak EYDK'nin üstlendiği misyonun kritik öneminin farkındayız ve bu nedenle EYDK bünyesinde aktif bir şekilde yer alarak ülkemiz etki yatırımcılığı ekosisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve etki yatırımlarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Birlikten Kuvvet Doğar Raporu'nun önümüzdeki dönemde ülkemizde etki yatırımcılığının geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarımıza başarılı bir şekilde rehberlik edeceğinden eminiz. Bu vesileyle YASED olarak EYDK'nin sürdürülebilirlik ve etki yatırımcılığı alanındaki etkin çalışmalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz."

PwC Devlet ve Kamu Hizmetleri Danışmanlık Lideri Akif Koca ise etki yatırımcılığının, özel sermayenin sosyoekonomik sorunlara yenilikçi çözümler getirmesi için önemli fırsat sunduğunu aktararak, "Finansal ve toplumsal faydayı birlikte sağlayan sürdürülebilir modeller çoğaldıkça bu alana yönelik ilgi de artıyor. Etki yatırımlarının daha da gelişmesi, etki ekosisteminin büyümesine ve başarılı modellerin yaygınlaştırılmasına bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Politika, dolar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun aksiyon planı belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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