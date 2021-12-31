Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|15,00
|15,26
|-1,70
|Aksa
|33,00
|33,56
|-1,67
|Çan2 Termik
|12,65
|12,85
|-1,56
|Türk İlaç Serum
|11,77
|11,93
|-1,34
|Çemtaş
|17,39
|17,62
|-1,31
|Gübre Fabrikaları
|77,75
|78,50
|-0,96
|SASA Polyester
|53,95
|54,45
|-0,92
|İş Yatırım Menkul Değerler
|22,64
|22,80
|-0,70
|Garanti Bankası
|11,39
|11,46
|-0,61
|Alarko Holding
|12,21
|12,28
|-0,57
|Vakıflar Bankası
|3,69
|3,71
|-0,54
|Anadolu Grubu Holding
|37,82
|38,00
|-0,47
|Doğuş Otomotiv
|43,70
|43,90
|-0,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,47
|3,48
|-0,29
|Tofaş Oto Fabrikası
|77,40
|77,50
|-0,13
|Türk Telekom
|9,77
|9,78
|-0,10
|Çimsa
|30,76
|30,78
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi