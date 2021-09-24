Son dakika haber... İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps'tan akaryakıt tüketicilerine itidal çağrısı Açıklaması

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkede son dönemde nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol istasyonlarının kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmelerde bulunan Shapps, ülkede rafinerilerin bolca yakıta sahip olduğunu belirterek, halktan akaryakıt alışverişlerini normal şekilde sürdürmesini istedi.

Gerekmesi halinde acil durum planına göre İngiliz askerlerinin akaryakıt nakliye araçlarını kullanması için görevlendirilebileceğini kaydeden Shapps, "Eğer gerçekten yardımcı olacaksa onları (göreve) getiririz." ifadesini kullandı.

Shapps, askeri araç sürücülerinin sivil araç kullanmasına ilişkin birtakım teknik meseleler olabileceğini de sözlerine ekledi.

İngiliz basınına göre, ülkede halihazırda mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısı ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunuyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

İngiliz enerji şirketi BP, ülkede yeterli sayıda nakliye sürücüsünün olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurmuştu.

Tesco Alliance da daha önce, az sayıda petrol istasyonunun aynı sebeple geçici olarak kapatılacağını açıklamıştı.