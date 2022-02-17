Üye Girişi
Son dakika haber | Sakarya'da üretilen istiridye mantarı ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Sakarya'da üretilen istiridye mantarı ekonomiye kazandırılıyor

17.02.2022 11:04
Son dakika haber | Sakarya'da üretilen istiridye mantarı ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika ekonomi haberi... Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla yılda yaklaşık 500 ton istiridye mantarı yetiştirilerek ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla yılda yaklaşık 500 ton istiridye mantarı yetiştirilerek ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Erenler ilçesi Küçükesence Mahallesi'nde Sera AŞ bünyesinde kurulan 1500 metrekarelik alanda yetiştirilen istiridye mantarının ikinci hasadı yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, istiridye mantarının; barındırdığı protein oranı, insan sağlığına katkısı ve lezzeti sayesinde son yıllarda oldukça popüler ürün haline geldiğini söyledi.

Bu mantar türünü kentte üretip, ülkeye ve dünyaya pazarlamak için çalışmalara başladıklarını belirten Yüce, "Belirli müteşebbisler tarafından üretim modellemeleri mevcuttur. O modellemelerden örnek alarak bunun üzerine son teknolojiyi kullanarak yeni üretim modelleri oluşturmaya başladık." diye konuştu.

Yüce, üretimin sürdüğünü, üretim alanlarının genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini, istiridye mantarı üretim tesisinden edindikleri tecrübeyi ve gerekli ekipman desteğini sözleşmeli tarımsal üretim modelleri kapsamında çiftçi ve girişimcilerle paylaşacaklarını kaydetti.

Sözleşmeli üretim modeliyle üretimi daha da yaygınlaştıracaklarına işaret eden Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 10 ayrı seramızda istiridye mantar projesini hazırladık. Sakarya Nehri'nin kenarında üretim yapmak üzere çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Hedefimiz, yıllık yaklaşık 500 ton üretimi gerçekleştirmektir. Kendi imkanlarımızla, müteşebbislerin imkanlarıyla ve sözleşmeli üretim modelleriyle bir hedef koyduk ve inşallah bu hedefi yakalayacağız." dedi.

Sera AŞ Genel Müdürü İsmail Kaya da hasadın 70-80 günde tamamlandığını ve yılda 4 kez üretim yapıldığını anlattı.

Yeni projeyle tesisi büyüteceklerini aktaran Kaya, "Büyüttüğümüz tesiste hem Ar-Ge hem eğitim hem de pazarlama alanlarında bu işi yapmak isteyen üreticilerimizle iş birliği halinde il için konulan hedefleri yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Ekrem Yüce, Sakarya, Mantar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Sakarya'da üretilen istiridye mantarı ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:00 TÜİK'e göre İstanbul'da insanlar en çok Avrupa Yakası'nda yaşıyor
10:49 34'lük Hamsik'e 4 milyonluk teklif geldi! Trabzonspor reddetti
10:48 Taylan Antalyalı eleştiriler sonrası psikolojik destek alıyor
10:48 Vurgunun böylesi! 2 TL'ye mal olan salatalık, nasıl 30 TL'ye satılıyor?
10:44 Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı
10:44 Babasının kredi kartıyla oyun indirdi! Ama bıraktığı notla affedilmeyi hak etti
10:42 Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi?
10:41 Gülşen'den "Namus" şarkılı gönderme: Namuslu görünmek kimlere kalmış?
10:37 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Şentürk davasına müdahil olacak! "En ağır ceza" vurgusu!
18:42 4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Sakarya'da üretilen istiridye mantarı ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement