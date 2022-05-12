Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik'e GES kuracak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi'nde kurulacak GES'in ek gelirinin yanında 30 yıl Büyükşehir Belediyenin elektriği de karşılanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 685 bin dönüm alanda kurulacak güneş panelleri ile ülke ekonomisinin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması yönündeki politikasına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Demir, "Ladik ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi'nde Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından birine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgeye kuracağı 45 megavatlık güneş enerji santrali ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kurum olacak. Ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğünün tükettiği elektriğin yüzde 45'i de yine bu projeden karşılanacak. Yıllık 73 milyon kWh enerji üretmesi planlanan tesis ile Belediye yıllık ortalama 100 milyon TL ek gelir sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Çevreci ve yenilenebilir enerji kaynakları ile tasarruf hamlelerine bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Alana kurulacak güneş panelleri ile yıllık 73 milyon kWh enerji üreteceğiz. Yıllık ortalama 100 milyonun üzerinde tasarruf sağlayacağız. Ayrıca santral ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kurum olacağız. Böyle bir yatırımın Samsun'da yapılması şehir markamızı bir adım daha öne çıkaracak ve tüm yerel yönetimlere örnek olacaktır. Tercih ettiğimiz arazi tarıma elverişsiz sulanmayan kuru arazi. Mülkiyeti belediyemize ait olan Büyükalan Mahallesi'ndeki arazide de bu unsurlar göz önünde bulundurularak yer tercihi yapılmıştır. Santralin o bölgede yapılmasına karar verilmesinde arazinin engebesinin az olması, çevresinde toz yapacak bir alanın olmaması, deniz seviyesinden yüksekte bulunması, ulaşımının rahat yapılabilmesi ve verimsiz bir arazi olması en başlıca sebeplerdir. Belediyemizce yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden arazi sınıfı için kuru marjinal tarım arazi raporu alınmıştır. Arazide 30 ayrı noktada da zemin etüt çalışması yapılmıştır."

???????