Son dakika haber | SPK'den Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik - Son Dakika
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Son dakika haber | SPK'den Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik

28.06.2022 09:30
Son dakika haber | SPK'den Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik

Gelen son dakika haberlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamda, teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikaline ilişkin maddelerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına gelen nakit kar payları Takasbank tarafından hazırlanacak ve Kurul'ca onaylanacak esaslara göre Takasbank tarafından nemalandırılacak. Elde edilen nemalar, ilgili hak sahiplerinin hesaplarına oransal olarak dağıtılacak.

Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Yatırımcı Tazmin Merkezi için ücret belirlenmesi durumunda bu ücretler müşteri hesabındaki nemalardan karşılanacak. Değişiklik öncesi söz konusu ücretler, müşteri hesabındaki nakitten de karşılanabiliyordu. Yapılan değişiklikle bu ücretlerin sadece nemalardan karşılanmasının önü açıldı.

Öte yandan, aynı maddede bedelsiz sermaye artırımı katılımına ilişkin cümlede, "menkul kıymetler" ifadesi "sermaye piyasası araçları" olarak değiştirildi.

Yeni maddeye göre, Takasbank ve MKK nezdinde tutulan sermaye piyasası araçlarının bedelsiz sermaye artırımlarına katılımı, Takasbank ve MKK tarafından yerine getirilecek. Nakit kar payı dağıtımlarında, kar payı bedelleri MKK nezdindeki kayıtlar dikkate alınarak hak sahiplerinin Takasbank'ta yer alan hesaplarına aktarılacak.

Emanet ve alacakların nemalandırılmasına ilişkin geçiş hükmü

Yönetmeliğin, zaman aşımına uğrayan varlıkların iade başvurularının sonuçlandırılması ve iadelerin gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren maddesinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, zaman aşımına uğrayan emanet ve alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devri, yönetilmesi, saklanması, nemalandırılması, bunlarla ilgili taleplerin yerine getirilmesi ve hak sahiplerine iadesi kapsamında MKK ve Takasbank tarafından yürütülen hizmetler için Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecek.

MKK, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından üstlenilen iş ve işlemler nedeniyle katlanılan masrafları karşılayacak oranda, hak sahiplerine ait nemalardan kesinti yapılarak ücret alınması Kurul onayına tabi olacak.

Daha önce söz konusu masraflar, hak sahiplerine ait nemaların yanı sıra nakitten de karşılanabiliyordu.

Öte yandan, yönetmeliğe, mevcut emanet ve alacakların nemalandırılmasına ilişkin geçiş hükmü de eklendi. Böylece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Takasbank tarafından elde edilmiş olan nemalar hakkında da aynı hükümler uygulanacak.

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Takas Bank, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | SPK'den Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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