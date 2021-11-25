Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların...

Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz.

Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

Sakarya, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Bakan Dönmez: 'Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların... - Son Dakika Ekonomi

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