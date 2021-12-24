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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan ailelere "güvenli internet" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan ailelere "güvenli internet" çağrısı Açıklaması

24.12.2021 10:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan ailelere "güvenli internet" çağrısı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çocukları internetin zararlı içeriklerinden korumak için "Güvenli İnternet Hizmeti"nin kullanılması çağrısında bulunarak, "Fark edemedim dememek için çocuk profilini kullanın.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çocukları internetin zararlı içeriklerinden korumak için "Güvenli İnternet Hizmeti"nin kullanılması çağrısında bulunarak, "Fark edemedim dememek için çocuk profilini kullanın. Çocuklarımız güvende olsun." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde internet ortamında çocuklara kötü örnek olacak oyun benzeri içeriklerle ilgili çok önemli bir bilgilendirme yapacağını belirtti.

Anne, baba, teyze, dayı, hala, amca kısaca "dünyanın en değerli emanetlerinin bir parçası" olan herkesin açıklamalarına kulak vermesini isteyen Sayan, internetin sadece doğru ve güzel bilgilerin bulunduğu bir ortam olmadığına dikkati çekti.

Dijital ekran karşısında olan her bireyin, açık bir tehlikeyle karşı karşıya kalabildiğinin altını çizen Sayan, bu yüzden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uzun zamandır çok güzel bir çalışma sürdürdüğünü kaydetti.

Sayan, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sizi dijital dünyadaki tehlikelerden, sizin izin verdiğiniz ölçüde koruyan bu sistemin adı Güvenli İnternet Hizmeti. Hepimiz çocuklarımızın ekran karşısında tüm dünya ile filtresiz bir şekilde iletişimde olduğunu biliyor ancak takibini bazen tam anlamıyla yapamıyoruz. O zaman çocuğunuzu dijital dünyadaki zararlı içeriklere karşı ücretsiz olarak koruyacak 'çocuk profili'ni seçebilirsiniz. Bu profilde, çocukların ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz etkileyecek veya yabancı kişilerle iletişim kurabilecekleri web sitelerine izin verilmiyor."

Sayan, sohbet ve sosyal medya sitelerinin de çocuk profilinde yer almadığını vurgulayarak, "O zaman çocuğumu dijital bir hapishaneye mahkum etmiş olurum diye düşünmeyin. Çocuk profili ile erişilebilir tüm siteler uzman kontrolünden geçen ve belirli kriterlere göre onaylanmış siteler." ifadelerini kullandı.

Google, Yandex, Bing, Yaani, Yahoo gibi hangi arama motoru kullanılırsa kullanılsın, çocuk profilinde bulunan güvenli arama özelliğiyle olumsuz içeriklerin önüne geçildiğini belirten Sayan, güvenli arama özelliği için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.

Sayan, 22 Kasım 2011'den bugüne kadar aileleri ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumayı amaçlayan Güvenli İnternet Hizmeti'nin istenilen an bir SMS ile başlatılabileceğine işaret eden Sayan, "Üyeliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilir ya da profiller arasında geçiş yapabilirsiniz. Üstelik Güvenli İnternet Hizmeti'nin tüm profilleri, üyelik başlatma ya da sonlandırma ve profil değişikliği tamamen ücretsiz. Fark edemedim dememek için çocuk profilini kullanın. Çocuklarımız güvende olsun." değerlendirmesinnde bulundu.

Konuya ilişkin detaylı bilgilere https://www.guvenlinet.org.tr/guvenli-internet-hizmeti adresinden ulaşılabiliyor.

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Ömer Fatih Sayan, İnternet, Twitter, Çocuk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan ailelere 'güvenli internet' çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan ailelere "güvenli internet" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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