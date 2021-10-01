Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 30,00 33,12 -9,42 Erbosan 96,15 99,35 -3,22 QUA Granite Hayal Yapı 12,75 13,13 -2,89 Enka İnşaat 10,09 10,39 -2,89 Ford Otosan 162,70 167,10 -2,63 MLP Sağlık 26,86 27,48 -2,26 Vestel 25,76 26,30 -2,05 Turkcell 15,09 15,33 -1,57 Esenboğa Elektrik 30,58 31,04 -1,48 Kervan Gıda 12,27 12,41 -1,13 Emlak Konut GMYO 1,77 1,79 -1,12 Bim Mağazalar 63,20 63,90 -1,10 Vestel Beyaz Eşya 48,42 48,94 -1,06 Tüpraş 113,50 114,60 -0,96 Enerjisa Enerji 10,32 10,42 -0,96 İndeks Bilgisayar 6,26 6,32 -0,95 Doğuş Otomotiv 33,40 33,72 -0,95 Alarko Holding 8,54 8,62 -0,93 ARD Bilişim Teknolojileri 45,30 45,72 -0,92 Aksa Enerji 13,58 13,70 -0,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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