Son dakika haberi | Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı

22.03.2022 10:40
Son dakika haberi | Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı

Son dakika haberler... Kar yağışı ve buzlanma beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi.

Kar yağışı ve buzlanma beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Son 50 yılın en yoğun kar yağışı alan Samsun'da kaza yapan araç sayısı artınca, kaportacılar hasarlı araçlarla doldu taştı.

Son günlerde Samsun'da etkili olan kar yağışı sonrası trafik kazalarında artış yaşandı. Buzlu ve kaygan yollarda trafiğe çıkan araç sürücüleri soluğu kaporta tamiri yapan sanayi esnafında aldı. Genellikle ön veya arkan tampon nedeniyle kendilerine geldiklerini söyleyen kaportacılar işlerin 2 -3 kat arttığını söylediler.

Müşteri sayısı iki katına çıktı

Samsun'da 15 yıllık kaporta-boya ustası Semih Çakmak, "En çok tampon, çamurluk, kaput veya fren tutmaması gibi bu hasarlardan dolayı geliyorlar. Kar yağışından dolayı çok kişi etkileniyor. Arabaların maliyetleri, markalarına ve yaş ortalamalarına göre değişiyor. Şu anda bu piyasada bir tane kaputun boyanması bin 500 TL. Daha önceden 300 ile 500 TL arasında boyuyorduk. Bir tamponun boyanması bin TL. Bugün bir tane parçanın boyanması bin TL'den başlıyor. Göçük düzeltme ise bunun iki katı bir durum var. Çünkü araca elimizden geldiğince boya vurmamak, araçta değer kaybı olmaması amacıyla boyasız göçük onarım yapılıyor. Ön kaput, tavan, bagaj kapağında dolu izi düzeltme ise 10 bin ile 15 bin arasında değişiyor. Bunu yaparken biz aracın iç döşemesi, tavan döşemesini, koltuklarını gerekirse söktürmek zorunda kalıyoruz. Bunlardan ekstra bir ücret talep edilebiliyor. Normal günlerde bizim 2- 3 tane müşterimiz gelirdi. Kar yağışında ise buranın müşterisi günde 6-7 oluyordu" dedi.

"Elimizden geldiğince destek çıkıyoruz"

Mal sahibini ellerinde geldiğince korumaya çalıştıklarını söyleyen Çakmak, "Kar yağışı bizi de etkiledi. İşlerimizi açıldı. Biz istiyoruz ki cana gelmesin. Malum piyasa aldı başını gidiyor. Bizler de esnaf olarak mal sahibini elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Şuan ki piyasamız daha önceki piyasa gibi değil. Ben burada adama fiyat verirken ister istemez çekingen kalıyorum. Daha önce bir tane çamurluğu 200-300 TL'ye boyarken bugün bin TL derken ben çekiniyorum. Müşteri kendi arabasını yaptırmak için kredi çekiyor. Müşteri diyor ki satsam araba alamıyorum. Satışa çıkartmasam arabam elimde kalacak. Bizde elimizden geldiğince mal sahibine destek çıkıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Son dakika haberi | Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı
Son dakika haberi | Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı
Son dakika haberi | Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı
Son dakika haberi | Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı

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Türk Lirası, Otomobil, Samsun, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı - Son Dakika


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