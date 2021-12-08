Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|68,317561
|-1,03
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.298,105271
|-0,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|78,400554
|-0,98
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|63,123093
|-0,87
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,304886
|-0,82
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,147796
|-0,79
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,103052
|-0,74
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,438508
|-0,69
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,110700
|-0,67
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,624520
|-0,65
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi