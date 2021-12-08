Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 68,317561 -1,03 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.298,105271 -0,99 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 78,400554 -0,98 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 63,123093 -0,87 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 2,304886 -0,82 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,147796 -0,79 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,103052 -0,74 HSBC Portföy Altın Fonu 6,438508 -0,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,110700 -0,67 Inveo Portföy Altın Fon 1,624520 -0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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