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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

02.12.2021 14:43
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230139-0,22Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,833085-0,17HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230139-0,22
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,833085-0,17
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555192-0,16
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,569567-0,12
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu9,103755-0,08
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,809201-0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,436596-0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,249024-0,50
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,241414-0,29
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,025388-0,24
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,327759-0,13
Qinvest Portföy Değ. Fon0,091104-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,044969-0,02
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,951450-0,02
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,023819-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Marmara, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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