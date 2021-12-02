Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230139
|-0,22
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,833085
|-0,17
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555192
|-0,16
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,569567
|-0,12
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|9,103755
|-0,08
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,809201
|-0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,436596
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,249024
|-0,50
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,241414
|-0,29
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,025388
|-0,24
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,327759
|-0,13
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,091104
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,044969
|-0,02
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,951450
|-0,02
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,023819
|-0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi