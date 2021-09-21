Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 24,04 23,38 2,82 Selçuk Ecza Deposu 8,71 8,49 2,59 Esenboğa Elektrik 32,42 31,68 2,34 Torunlar GMYO 3,61 3,53 2,27 Şok Marketler Ticaret 12,57 12,32 2,03 Pegasus 70,40 69,10 1,88 Türk Hava Yolları 13,05 12,81 1,87 İhlas Holding 0,57 0,56 1,79 Alarko GMYO 21,24 20,88 1,72 Nuh Çimento 32,84 32,30 1,67 MLP Sağlık 26,84 26,40 1,67 İş GMYO 1,90 1,87 1,60 Hedef Girişim 2,72 2,68 1,49 Tüpraş 109,10 107,50 1,49 Alarko Holding 9,01 8,89 1,35 RTA Laboratuvarları 23,56 23,28 1,20 Eczacıbaşı İlaç 5,94 5,87 1,19 Afyon Çimento 3,45 3,41 1,17 Borusan Mannesmann 22,76 22,50 1,16 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,89 1,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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