Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor."
16.11.2021 10:12
Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor." - İSTANBUL
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.' - Son Dakika Ekonomi
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