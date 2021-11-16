Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor."

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor." - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.' - Son Dakika Ekonomi

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