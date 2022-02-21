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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İMEAK heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İMEAK heyetiyle bir araya geldi

21.02.2022 17:11
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İMEAK heyetiyle bir araya geldi

Son dakika haberler... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık. Farklı sektörlerde faaliyet yürüten iş dünyamızın değerli temsilcileri ile görüş alışverişini sürdürmeye devam ediyoruz."

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Tamer Kıran, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İMEAK heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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