Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı

01.04.2022 17:00
Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberler: New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artarak 34.791,92 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 4.547,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 14.288,93 puana yükseldi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişelerinin etkisiyle dün negatif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası seyri açısından yakından takip edilen istihdam raporu, ABD'de işsizlik oranının 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve ücretlerin yeniden hızlandığını ortaya koydu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam, martta 431 bin kişilik artış gösterdi.

İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 3,6 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve Fed'in para politikasının sıkılaşmasında daha agresif olabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, İstihdam, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:10:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement