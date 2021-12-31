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Son dakika haberi: Senegal'de yükselen Akon City Kuzeyboru'yu tercih etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Senegal'de yükselen Akon City Kuzeyboru'yu tercih etti

31.12.2021 10:31
Son dakika haberi: Senegal'de yükselen Akon City Kuzeyboru'yu tercih etti

Son dakika haber: Senegalli-Amerikalı şarkıcı ve girişimci Akon tarafından başlatılan ve Senegal'de inşası devam eden "Akon City" Kuzeyboru'yu tercih etti.

Senegalli-Amerikalı şarkıcı ve girişimci Akon tarafından başlatılan ve Senegal'de inşası devam eden "Akon City" Kuzeyboru'yu tercih etti.

Şu ana kadar 6 milyar dolara mal olan ve proje sonlanana kadar milyarlarca dolara mal olacak Akon City fütüristtik Şehir 'de biz de 260 hektarlık arazide 230 kilometrelik alana yayılan borularımızla ordayız. Projede büyük gökdelenler, alışveriş merkezleri, teknoloji merkezi, müzik stüdyoları, "Senewood" (film platosu) ve çevre dostu turizm merkezleri olması planlanıyor. Ayrıca Akon tarafından kurulan kripto para birimi plan "Akoin"i merkezi para birimi olarak kullanılacaktır. Black Panther filminden ilham aldığını söyleyen Akon, "gerçek hayattaki bir Wakanda" diyerek beklentiyi somutlaştırmıştır.

"12 YILLIK BİR PROJE OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Akon City'nin gelişiminin, karma kullanımlı geliştirme ile on yıllık bir proje olması öngörülüyor. Akon, 2.000 dönümlük şehrin çevre dostu ve güneş enerjisi de dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiyle çalışan akıllı bir şehir olacağını söylüyor. Akon City bir ilk olan LEED sertifikalı proje olmasıyla da oldukça dikkat çekmektedir. Şehir, Afrika diasporasının tüm üyelerini evden uzakta bir ev gibi ağırlayacak. Projenin birincil hedefi, yerel ekonomiyi canlandırmak ve yerel işçiler için istihdam yaratmaktır. Akon City'nin geliştiricileri, Los Angeles merkezli KE International ve Dubai merkezli Bakri & Associates Geliştirme Danışmanlarıdır. Bakri & Associates'in CEO'su Hüseyin Bakri, baş mimardır.  Aşama 1: 2023 yılına kadar tamamlanması beklenen, Hamptons Hastanesi kampüsü, Hamptons Alışveriş Merkezi, konutlar, oteller, bir polis karakolu, bir okul, bir atık tesisi, parklar ve bir fotovoltaik güneş enerjisi santrali olacak. 2. Aşama ise: Proje tam kullanımı için planları, 2029 için 2024 arasında beklenmektedir.

"Büyük yatırımları olan bu fütüristtik şehrin altyapısı için bizlere danışıldığında tecrübemiz ile bu projeye imzamızı atacağımızı anlamıştık." diyen Dış pazarlama müdürü Özgüner Güler, projelerin çizimi ile beraber her adımına yön verdiklerini, sadece danışmanlık yapmayıp, gerekli boruları tecrübeli ekibimiz ile 260 hektarlık alana özel üretip, döşenmesine müteakiben gerekli kontrolleri yaparak ilgililere teslim ettikleri belirtti. Kuzeyboru olarak dünyanın 97 ülkesinde imzaları bulunduğunu belirten Güler, dünyada aranılan marka olan sloganımız için mücadelemizin aralıksız devam edeceğini hem iç pazarda hem de dış pazar da rakiplerimize örnek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Ayrıca Kuzeyboru olarak sporun her daim destekçisini olduklarını Kuzeyboru Voleybol takımının bu yıl Avrupa da boy göstereceğini de sözlerine ekleyen Güler sözlerini İşimizi severek yapıyoruz ve bu sayesinde dünyanın en prestijli projelerinin tedarikçisi haline geldik diyerek noktaladı.

Son dakika haberi: Senegal'de yükselen Akon City Kuzeyboru'yu tercih etti
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film platosu, alışveriş, Senegal, Müzik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Senegal'de yükselen Akon City Kuzeyboru'yu tercih etti - Son Dakika Ekonomi


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