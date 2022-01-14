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Son dakika haberi... Tarihi Siptilli Çarşısı yeni konsepti ile daha işlevsel hale gelecek - Son Dakika

Son dakika haberi... Tarihi Siptilli Çarşısı yeni konsepti ile daha işlevsel hale gelecek

14.01.2022 16:40
Son dakika haberi... Tarihi Siptilli Çarşısı yeni konsepti ile daha işlevsel hale gelecek

Gelen son dakika haberlerine göre Tarsus Belediyesi, kentin tarih, kültür ve turizmi açısından önemli bir değeri olan tarihi Siptilli Çarşısını yenilemek üzere harekete geçti.

Tarsus Belediyesi, kentin tarih, kültür ve turizmi açısından önemli bir değeri olan tarihi Siptilli Çarşısını yenilemek üzere harekete geçti. İçerisinde halk restoran, halk manav, halk market ve sosyal alanların bulunacağı tarihi Siptilli Çarşısı, yapılacak olan düzenlemeyle Tarsus'un cazibe merkezi haline gelecek.

Geçmişte halkın uğrak noktası olma özelliğini taşıyan Siptilli Çarşısı, Tarsus Belediyesi tarafından yapılacak olan çalışmalar ile yeniden canlanacak. Kemeraltı mevkiinde bulunan tarihi Siptilli Çarşısında yapılacak olan düzenlemelerle beraber halk restoran, halk manav, halk market ve birçok sosyal alanı içinde barındıracak. Açılacak olan halk restoranda üretici kadınlar tarafından yapılacak olan yemekler satışa sunulacak. Bu şekilde üretici kadınlar kazanç elde ederek aile ekonomilerine katkı sağlayabilecek.

Tarihi Siptilli Çarşısının hak ettiği değere kavuşması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarihi Siptilli Çarşısı Tarsus için önemli bir tarihi tanıtım değeridir. Çarşımız tarihi ve insanı ile bir başka güzel. Burayı canlandırmak üzere çalışmalarımıza başladık. Tarihi çarşımız geçmişimizden kalan bir güzellik ve mirastır, onu korumamız ve canlı tutmamız gerekiyor. Tarihi dokuya önem veren bir anlayış ile hareket ederek burada halk restoran, halk manav, halk market ve farklı sosyal alanlar açacak, yapacağımız çalışmalar ile çarşımızı yeniden canlandıracağız. Halkımızın hizmetine sunduğumuz, piyasa değerinden daha uyguna ürünleri satın alabilecekleri halk işletmelerimizi çoğaltmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi en uyguna alması için uğraşacağız. Tarihi çarşımız sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları yapılarak yeni görünümüyle halkımıza hizmet vermeye devam edecek. Yapılacak çalışmaların kentimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MERSİN

Son dakika haberi... Tarihi Siptilli Çarşısı yeni konsepti ile daha işlevsel hale gelecek

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Tarsus Belediyesi, Tarsus, Market, Manav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Tarihi Siptilli Çarşısı yeni konsepti ile daha işlevsel hale gelecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tarihi Siptilli Çarşısı yeni konsepti ile daha işlevsel hale gelecek - Son Dakika
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