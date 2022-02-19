Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,91 kayıpla 2.032,44 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.971,11 puanı, en yüksek 2.059,05 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,03 azalışla 1.916,84 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,63 düşüşle 3.554,04 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,19 kayıpla 1.527,54 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,27 azalışla 2.588,08 puana geriledi.

Aydem Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,50 ile Aydem Enerji oldu. Aydem Enerji'yi yüzde 22,64 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 10,67 ile Aksa Akrilik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,61 ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri, yüzde 10,93 ile İskenderun Demir Çelik ve yüzde 8,45 ile Türk Telekom şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 99 milyar 190 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 92 milyar 956,1 milyon lirayla Ford Otosan ve 82 milyar 880 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 artışla 830,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,43 kazançla 5 bin 494 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,16 değer kazanarak 13,6480 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,74 artışla 15,4950 lira oldu.

Geçen hafta 18,3460 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,50 kazançla 18,6220 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,08 değer kazanarak 14,8780 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)