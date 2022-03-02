Gözde Girişim yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Gözde Girişim yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu

02.03.2022 15:08
Gözde Girişim yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart'ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu.

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart'ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu. Yeni şirketin adı Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. oldu. Şirket, iki yıl içinde 20 milyon dolar yatırım büyüklüğüne ulaşarak ilk etapta yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlıyor.

Yönetim kurulu başkanlığını Yahya Ülker'in üstleneceği yeni şirketin vizyonu, teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş metotlarını ve fırsatlarını değerlendirmek, bu alanda öncülük görevini üstlenen yurt içi ve yurt dışındaki girişimlere yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacak. Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service – hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacak.

2 YILDA 20 MİLYON DOLAR YATIRIM PLANI

Gözde Tech Ventures, iki yıl içinde 20 milyon dolar yatırım büyüklüğüne ulaşarak ilk etapta yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlayan şirket, uzun vadede Gözde Girişim'in toplam aktif büyüklüğünün yüzde 10'una kadar ulaşmayı ve sektörün önemli girişim sermayesi oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, şirketin kuruluşuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding'in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetine sunmak ve onları globale taşımaktır."


YORUMLAR
500
Vali Çiçek: 'Afyon kadına yatırım noktasında son dönemde altın çağını yaşıyor' Vali Çiçek: 'Afyon kadına yatırım noktasında son dönemde altın çağını yaşıyor' Başkan Palancıoğlu, 2021 yılı hizmetlerini vatandaşlara anlattı Başkan Palancıoğlu, 2021 yılı hizmetlerini vatandaşlara anlattı

Yıldız Holding, Gözde Girişim, Yatırım, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gözde Girişim yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu - Son Dakika


Son Dakika
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:38:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gözde Girişim yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement