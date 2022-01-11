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Son dakika haberleri | Altının kilogramı 806 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Altının kilogramı 806 bin liraya yükseldi

11.01.2022 16:51
Son dakika haberleri | Altının kilogramı 806 bin liraya yükseldi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 806 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 806 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 801 bin 700 lira, en yüksek ise 806 bin 320 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artarak 806 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 282 milyon 442 bin 310,12 lira, işlem miktarı ise 352,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 282 milyon 442 bin 310,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler ve IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış800.900,001.805,00
En Düşük801.700,001.811,80
En Yüksek806.320,001.815,20
Kapanış806.000,001.815,20
Ağırlıklı Ortalama804.440,161.812,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)282.442.310,12

Toplam İşlem Miktarı (Kg)352,48

Toplam İşlem Adedi30

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Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Altının kilogramı 806 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Altının kilogramı 806 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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