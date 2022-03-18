Son dakika haberleri | Altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi

18.03.2022 17:13
Son dakika haberleri | Altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin liraya yükseldiAltın piyasasında, en düşük 916 bin lira, en yüksek 924 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 924 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 916 bin lira, en yüksek 924 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 924 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 938 milyon 64 bin 47,49 lira, işlem miktarı ise 1.028,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 17 milyon 142 bin 465,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış914.000,001.943,05
En Düşük916.000,001.925,00
En Yüksek924.000,001.948,00
Kapanış924.000,001.938,00
Ağırlıklı Ortalama920.192,971.932,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)938.064.047,49

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.028,69

Toplam İşlem Adedi39

YORUMLAR
500
Altının kilogramı 914 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 914 bin liraya yükseldi Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:22:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement