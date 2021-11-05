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Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

05.11.2021 18:44
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.431,201.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1.431,201.314,008,92
MLP Sağlık28,1626,964,45
Türk Hava Yolları17,6516,974,01
Pegasus92,4588,903,99
Çan2 Termik12,1611,703,93
Sabancı Holding12,1111,743,15
Akçansa15,4215,002,80
TAV Havalimanları28,8028,022,78
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,571,532,61
Koç Holding25,5624,922,57
Tümosan Motor ve Traktör16,6016,192,53
Petkim6,686,532,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,526,382,19
İş Yatırım Menkul Değerler16,4516,122,05
Global Yatırım Holding2,021,982,02
İş GMYO2,142,101,90
Yataş13,8013,551,85
Gübre Fabrikaları69,8568,601,82
Tüpraş145,30142,701,82
Kervan Gıda11,5911,391,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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