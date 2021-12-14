Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|26,20
|23,82
|9,99
|Albaraka Türk
|2,16
|1,97
|9,64
|SASA Polyester
|52,85
|48,58
|8,79
|Selçuk Ecza Deposu
|12,78
|11,90
|7,39
|Gözde Girişim
|9,79
|9,15
|6,99
|Emlak Konut GMYO
|2,69
|2,53
|6,32
|İş Bankası (C)
|8,42
|7,92
|6,31
|Doğan Holding
|3,67
|3,46
|6,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|40,96
|38,66
|5,95
|Aygaz
|26,22
|24,80
|5,73
|Ford Otosan
|282,30
|267,10
|5,69
|Akbank
|7,91
|7,51
|5,33
|Ereğli Demir Çelik
|30,14
|28,68
|5,09
|Kerevitaş Gıda
|5,41
|5,17
|4,64
|Halkbank
|5,65
|5,40
|4,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,90
|3,73
|4,56
|Çemtaş
|18,61
|17,80
|4,55
|Alarko GMYO
|32,30
|30,94
|4,40
|Turkcell
|21,52
|20,64
|4,26
|Vakıflar Bankası
|4,30
|4,13
|4,12
Kaynak: AA
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