Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 13,06 11,88 9,93 Kerevitaş Gıda 5,20 4,94 5,26 Netaş Telekomünikasyon 20,26 19,29 5,03 Kartonsan 62,65 60,20 4,07 Deva Holding 29,88 28,84 3,61 Hektaş 11,49 11,13 3,23 Ege Endüstri 1.722,00 1.669,40 3,15 Mavi Giyim 73,00 71,25 2,46 Selçuk Ecza Deposu 10,96 10,70 2,43 Migros Ticaret 44,34 43,40 2,17 QUA Granite Hayal Yapı 12,02 11,79 1,95 Tümosan Motor ve Traktör 18,23 17,90 1,84 Eczacıbaşı İlaç 7,12 7,00 1,71 Çan2 Termik 11,69 11,51 1,56 Akçansa 18,00 17,75 1,41 Kervan Gıda 13,22 13,07 1,15 Gübre Fabrikaları 76,80 76,10 0,92 SASA Polyester 39,48 39,14 0,87 Şok Marketler Ticaret 14,50 14,40 0,69 Sarkuysan 17,90 17,79 0,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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