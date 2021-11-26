Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|13,06
|11,88
|9,93
|Kerevitaş Gıda
|5,20
|4,94
|5,26
|Netaş Telekomünikasyon
|20,26
|19,29
|5,03
|Kartonsan
|62,65
|60,20
|4,07
|Deva Holding
|29,88
|28,84
|3,61
|Hektaş
|11,49
|11,13
|3,23
|Ege Endüstri
|1.722,00
|1.669,40
|3,15
|Mavi Giyim
|73,00
|71,25
|2,46
|Selçuk Ecza Deposu
|10,96
|10,70
|2,43
|Migros Ticaret
|44,34
|43,40
|2,17
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,02
|11,79
|1,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,23
|17,90
|1,84
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|7,00
|1,71
|Çan2 Termik
|11,69
|11,51
|1,56
|Akçansa
|18,00
|17,75
|1,41
|Kervan Gıda
|13,22
|13,07
|1,15
|Gübre Fabrikaları
|76,80
|76,10
|0,92
|SASA Polyester
|39,48
|39,14
|0,87
|Şok Marketler Ticaret
|14,50
|14,40
|0,69
|Sarkuysan
|17,90
|17,79
|0,62
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi