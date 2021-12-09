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Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek

09.12.2021 12:20
Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek

Son dakika haberine göre Güngören Belediyesi, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinde yapılan imar düzenlemesiyle vatandaşlara yaklaşık 3 milyon liralık destekte bulunacak.

Güngören Belediyesi, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinde yapılan imar düzenlemesiyle vatandaşlara yaklaşık 3 milyon liralık destekte bulunacak. Dönüşüm için anlaşan yan yana iki bina, imar değişikliği sayesinde +1 kat daha fazla yapabilecek. Sıfır dairelerin yaklaşık 750 bin liradan başladığı ilçede en az 2 daire daha fazla yapabilecek olan bina sakinlerine 1,5 milyon liralık destek sağlanmış oldu. Güngören'deki site sakinleri de yapılan imar değişikliğinden faydalanarak yüzde 25 daha fazla inşaat yapma hakkı kazanacak. Bu da bina sakinleri için dönüşümde kullanabilecekleri yaklaşık 3 milyon liralık bir finans kaynağına tekabül ediyor.

İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi Güngören'in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların bir an önce depreme dayanıklı bir yaşam alanına kavuşması Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in talimatıyla hazırlanan plan notlarındaki değişiklikler belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Yan yana anlaşan iki komşu bina 1,5 milyon liralık haktan yararlanacak

İlçede kentsel dönüşüm kapsamında üzerinde eski yapılar bulunan komşu iki parselin birleştirilerek birlikte ve yerinde kentsel dönüşüm ile yapılacak binalara yüzde 15 ilave imar hakkı tanındı. Bu uygulama sayesinde anlaşan binalara artı birer kat daha fazla inşaat alanı hakkı tanındı. Bu sayede binalarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara çok büyük bir fırsat doğdu. Bina sakinleri fazladan yapılacak +1 sayesinde yapım maliyetini çok cüzi bir rakama düşürebilecek. En az 2 daire daha fazla yapabilecek olan bina sakinleri, ilçede sıfır dairelerin yaklaşık 750 bin liradan başladığı göz önünde bulundurulduğunda 1,5 milyon liralık destek almış olacak.

Güngören'de dönüşüme giren site sakinlerine 3 milyon liralık destek

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında site sakinlerinin Güngören Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Etkin Uzlaşma Modeli' kapsamında dönüşüm için başvurmaları halinde mevcut inşaat alanın üzerine yüzde 25 oranında imar artışı sağlanması kararlaştırıldı. Güngören Belediyesi'nin meclis kararı ile birlikte dönüşüme girmek isteyen site sakinleri, yüzde 25 daha fazla inşaat hakkı kazandı. Yapılan değişiklikle bina sakinleri evlerini dönüştürürken yaklaşık 3 milyon liralık bir finans desteği bulmuş olacak.

Yapılan imar değişikliği ile evini kentsel dönüşüme sokacak olan vatandaşlar, yeni binalarında hem alta otoparkını yapabilecek hem de finansman desteğinden faydalanabilecek. Alınan kararlar doğrultusunda bir başka avantaj da ilçedeki ön bahçe mesafeleri 3 metreden 1,5 metreye çekilerek inşaat alanı kaybı engellendi. Bu kararla birlikte tartışma konusu olan metrekare düşüklüğü konusu da çözüme kavuşturulmuş oldu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek
Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek
Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek
Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek
Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek
Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek
Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek
Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek

geri dönüşüm, Finans, İnşaat, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kentsel dönüşüm için anlaşan vatandaşlara Güngören Belediyesi'nden 3 milyon liralık destek - Son Dakika
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