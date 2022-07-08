Son dakika haberleri: Rekabet Kurulu 9 işlemi karara bağladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Rekabet Kurulu 9 işlemi karara bağladı

08.07.2022 12:10
Son dakika haberleri: Rekabet Kurulu 9 işlemi karara bağladı

Son dakika habere göre Rekabet Kurulu, 8 birleşme ve devralma işlemiyle 1 menfi tespit ve muafiyet işlemini karara bağladı.

Rekabet Kurulu, 8 birleşme ve devralma işlemiyle 1 menfi tespit ve muafiyet işlemini karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan kararlara göre, Kurul tarafından, Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. AŞ'ye "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği" ile tanınan muafiyet, ilgili mevzuat uyarınca geri alındı.

Toonxr Animation AŞ'nin tek kontrolünün Metapol Teknoloji AŞ tarafından devralınması işleminin ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına karar verildi.

Covetrus Inc.'nin ortak kontrolünün, Clayton Dubilier&Rice Fund XI L.P. ile TPG Partners VIII ve TPG Healthcare tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Mefar International İlaç Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Vastus Pharma Restricted Limited aracılığıyla Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Medtronic Inc.'in Böbrek Bakım Çözümleri İş Kolu'nun ortak kontrolünün, DaVita Inc., Medtronic Inc. ve ilgili Medtronic grup şirketleri tarafından devralınması işlemine izin verildi.

PERSTORP HOLDING AB ve iştiraklerinin tek kontrolünün PETRONAS Chemicals International BV aracılığıyla PETRONAS Chemicals Group Berhad tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Üçler Süper Market Gıda San. AŞ'nin İstanbul'da bulunan 6 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Sony ve Honda'ya ortak girişim izni

Sony Group Corporation ile Honda Motor Co. Ltd. arasında yüksek katma değerli bütünüyle elektrikli araçların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, pazarlanması ve satılması için yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Stellantis N.V. ile Santander Consumer Finance S.A. arasında ve Stellantis N.V. ile Credit Agricole Consumer Finance arasında kurulu ortak girişimler ile yürütülen finansman iş faaliyetleri üzerindeki ortak kontrolün Stellantis N.V. ve BNP Paribas S.A. tarafından Opel Bank S.A aracılığıyla devralınması işlemine onay verilmesi kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Rekabet Kurulu 9 işlemi karara bağladı - Son Dakika

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